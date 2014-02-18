مصدر: نقل جاك شيراك إلى مستشفى لكن حياته ليست في خطر

قال مصدر قريب من عائلة الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، إن «شيراك» نُقل إلى مستشفى قرب باريس، الإثنين، لإجراء فحوص بسبب ألم مرتبط بالنقرس.

وأضاف المصدر أنه «ليس خطيرًا على الإطلاق»، وأوضح: «ساقاه تؤلمانه منذ يومين وهو ما يبدو مرتبطًا بنوبة من النقرس تسبّبت له في كثير من الألم»، وتابع: «نقل إلى المستشفى الأمريكي في نويلي لإجراء فحوص».

وابتعد «شيراك»، 81 عامًا، المنتمي ليمين الوسط والذي رأس البلاد من 1995 حتى 2007، عن الحياة العامة، في الأعوام القليلة الماضية، بسبب ضعف صحته.

كان الرئيس الأسبق نُقل إلى المستشفى، في ديسمبر الماضي، لإجراء جراحة في الكلية.