الأميرة هيا توجه بالمشاركة الفاعلة في «تعزيز جاذبية التمريض»

وجهت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقبالة رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية بالمشاركة الفاعلة في تطبيق برنامج "تعزيز جاذبية مهنة التمريض والقبالة واستقطاب المواطنين" وذلك ضمن مبادرة "مختبر الإبداع الحكومي" المنبثق عن الخلوة الوزارية الاستثنائية المنعقدة في ديسمبر 2013.

مرافق صحية

كما وجهت سموها بالتنسيق لتعيين خريجي التمريض من الجامعات داخل الدولة في مختلف المرافق الصحية وذلك للاستفادة من القدرات المحلية التي تتفهم طبيعة وثقافة الدولة، جاء ذلك خلال ترؤس سموها الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتمريض والقبالة لعام 2014 بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة والمهندس عيسى الميدور مدير هيئة الصحة في دبي والدكتورة مهى بركات مدير هيئة الصحة في أبوظبي وأعضاء المجلس الممثلين عن الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في الدولة.

واستعرض الاجتماع أنشطة المجلس في العام 2013 والتوجهات الاستراتيجية 2014-2016 بما في ذلك عقد مؤتمر المجلس الأول خلال الفترة من 20 حتى 21 من شهر مارس 2013 والذي هدف إلى عرض مخرجات المجلس وتبادل التجارب مع دول الجوار واستضافة ورشة عمل دول مجلس التعاون حول نموذج التمريض التخصصي بدعم من منظمة الصحة العالمية وجمعية التمريض الإماراتية.

وتم خلال الاجتماع عرض مخرجات أعمال اللجان العلمية "المزاولة والتمريض التخصصي والتسجيل والترخيص والتعليم" خلال العام 2013، وتضمنت إنجازات المجلس وضع مسودة معايير موحدة لترخيص الممرضات والقابلات في الدولة.

تراخيص المزاولة

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لاتفاقية توحيد تراخيص مزاولة المهن الصحية التي وقعتها في يناير 2014 كل من وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع، مؤكدين أهمية وضرورة تمثيل المجلس في اللجان المكلفة بأعمال تتوافق مع رؤيته ورسالته.

وحدد مجلس الإمارات للتمريض والقبالة توجهات الخطة الاستراتيجية 2014- 2016، وتشمل المشاركة في وضع الخطط الرامية لتوطين التمريض والقبالة والعمل مع الجهات المعنية على تطبيق المعايير الموحدة التي أطلقها المجلس في مجالات "المزاولة والتسجيل والترخيص والتعليم للتمريض والقبالة"، إضافة إلى تمثيل التمريض والقبالة في لجان تنظيم مزاولة المهن الصحية على مستوى الدولة بجانب الحصول على اعتماد هيكلية تنظيمية للمجلس مع ميزانية مناسبة لتمكينه من إنجاز مهامه.

وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية 2014 - 2016 للمجلس في ضوء توجيهات سمو الأميرة هيا بنت الحسين ومخرجات الجلسة التقييمية التي عقدت في شهر نوفمبر 2013 مع مستشارة منظمة الصحة العالمية حيث تم التركيز على ضرورة العمل ليصبح المجلس الجهة الاستشارية لتنظيم مهنة التمريض والقبالة في الدولة وتفعيل مركز الأبحاث ومتابعة تطبيق المعايير الموحدة لتنظيم المهنة في الدولة.