جمارك دبي تحبط تهريب 1.3 كيلو كوكايين

أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 1.28 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة، كانت معبأة في 60 كبسولة في أحشاء مسافر من الجنسية الإفريقية، وذلك أثناء دخوله إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي ( مبنى رقم 3 )، قادماً من إحدى الدول الإفريقية.

خبرة

وقال علي المقهوي، مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي، إن خبرة مفتشي جمارك دبي وتمتعهم بحسٍ أمني عالٍ حال دون تحقيق أهداف المهرب الوهمية وإدخال تلك المادة المخدرة إلى الدولة، في عملية أطلق عليها" كبسولات الكوكايين"، خاصةً مع ما يتمتع به مفتشو جمارك دبي من خبرة كبيرة في لغة الجسد واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف أرجاء المطار، مضيفاً أنه تم ضبط المسافر الإفريقي بعد أن اشتبه به المفتشون عقب وصوله إلى منطقة الجمارك، وثبت بالفعل بعد ذلك أنه كان يخبئ مواد ممنوعة.

تفتيش

وأشار المقهوي إلى أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو تفتيش الحقائب من خلال تمريرها على جهاز الفحص، أو من خلال تفتيشها يدوياً، وغالباً ما تزداد علامات القلق على وجه المسافر خلال عملية التفتيش. وفي حال تبين خلوّ الحقائب من أي ممنوعات، يتم تحويل المسافر إلى الأجهزة ذات التقنية العالية المختصة في كشف المواد المخبأة في الأحشاء للتأكد من صحة الاشتباه.

أجسام غريبة

وتابع المقهوي أنه بعد ضبط المسافر تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، وعند التحقيق معه من قبل مكتب تحقيق المسافرين بإدارة عمليات المطارات، وبسؤاله عن هذه الأجسام الغريبة، اعترف أنه تسلّم المادة المخدرة من أحد الأشخاص في مطار المغادرة، وابتلع 60 كبسولة من مادة الكوكايين، على أن يتم استخراجها بعد وصوله إلى الدولة لتسليمها لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.

وبناءً على التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تم تسليم المسافر والمعلومات التي أدلى بها ومحضر الضبط والمادة المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.