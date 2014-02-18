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الانتهاء من تشييد 90% من سور خط الحراسات علي بحيرة المنزلة ببورسعيد

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الانتهاء من تشييد 90% من سور خط الحراسات علي بحيرة المنزلة ببورسعيد الانتهاء من تشييد 90% من سور خط الحراسات علي بحيرة المنزلة ببورسعيد

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد – ارشيفية

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اجتماعا لبحث الموقف النهائي لسورر حط الحراساتوذلك بحضور ممثلي مديرية الاسكان وشرطة امن المواني وحرس الحدود والتخطيط والمتابعة ومقاولي المشروع .

و قد م استعراض ماتم تنفيذة في العمل حيث تم تنفيذ 5370 متر من السور من اجمالي 6610 متر حيث طلب المحافظ من امن المواني بسرعة استلام الباكيات التي تم الانتهاء منها وذلك منعا لتعرضها للتكسير او السرقة خصوصا بانة لن يتبقي الا 130 متر سوف يتم الانتهاء منهم خللال الاسبوع القادم وذلك عند كتيبة الردار وكذلك 4 باكيات اخري جاري الانتهاء منها غدا , و أشار المحافظ ذلك الخط مزود بكاميرات مراقبة علي اعلي مستوي وابراج حراسة حيث يساعد في القضاء نهائيا علي عملية التهريب وضبط مداخل ومخارج المحافظة .

واكد مدير مصلحة المواني بانة جاري توفير 400 جندي للحراسة علي طول خط وبالاضافة بان هناك لجنة تابعة للمصصلحة سوف تقوم باستلام الخط والقيام بعمليات تامينة واشار بانة سوف يتم عمل 4 بوابات حديدية داخل الخط في المنزلة – ابو عوف – سينمار

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