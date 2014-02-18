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طائرة هيلكوبتر تلقي بالبطاطين والأغذية والأدوية للشباب الذين فقدوا بجبال كاترين‎

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طائرة هيلكوبتر تلقي بالبطاطين والأغذية والأدوية للشباب الذين فقدوا بجبال كاترين‎ طائرة هيلكوبتر تلقي بالبطاطين والأغذية والأدوية للشباب الذين فقدوا بجبال كاترين‎

طائرة عسكرية

ألقت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة بالبطاطين والأغذية والدواء علي الشباب الذين فقدوا فوق جبال كاترين والذي عثرت عليها عناصر البدو التابعة لمكتب المخابرات الحربية بجنوب سيناء وقامت بالمبيت وتأمين هم حتي الصباح لتستطيع الطائرة المروحية الهبوط ونقلهم بسلام .

وكان قام هؤلاء الشباب برحلة مغامرة لصعود الجبال بمنطقة وادي زعيتر لمسافة كبيرة وضلوا طريق العودة منذ الجمعة الماضية وتعرضوا لعاصفة ثلجية مما أسفر عن مصرع كل من خالد السباعي وهاجر احمد واحمد عبد الحفيظ وفقد محمد رمضان وتم إنقاذ أربعة منهم وهم يسرية وهاجر وإيهاب وفاروق.

وقال مصدر عسكري ان حالة الأربعة جيده وتقوم عناصر م البدو المتعاونين مع المخابرات الحربية بتأمين هم والمبيت معهم حتي يتم نقلهم بالطائرة صباح

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