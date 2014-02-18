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حزب المحافظين يدين حادث طابا ويؤكد وقوفه مع الشرطة والجيش فى مواجهة الإرهاب

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حزب المحافظين يدين حادث طابا ويؤكد وقوفه مع الشرطة والجيش فى مواجهة الإرهاب حزب المحافظين يدين حادث طابا ويؤكد وقوفه مع الشرطة والجيش فى مواجهة الإرهاب

أدان حزب المحافظين لحادث تفجير حافلة السياح فى طابا الإرهابي موضحا أن مثل هذا العمليات الإرهابية لن تثني من عزيمة المصريين في حربهم علي الارهاب وان لجوء الارهابيين الى مثل هذه العمليات سيزيد من عزيمة الشعب المصرى في مواجهة الإرهاب.

وقال محمد ممدوح أمين شباب حزب المحافظين مساء اليوم الإثنين أن شباب الحزب يعلنون وقوفهم بجانب مؤسسات الدوله ومساندة الشرطه والجيش فى القضاء على الارهاب وان الانتصار في النهايه سيكون حليف الشعب المصري.

وأوضح ممدوح أن استهداف السياح لا يتم بأي وازع ديني وانما هي حرب اقتصادية ومحاوله للقضاء على السياحه وبهدف إشعار الغرب بان الاجهزه الامنيه فقدت سلطتها علي تأمين المواطنين والاجانب على الاراضي المصريه لذلك نري انه لامجال للتفاوض مع مثل هذه الجماعه الارهابية وان الارهاب يجب ان يتم بتره من جذوره ومواجهته بيد من حديد ،لافتا إلي أن شباب الحزب سيطلق مبادرة كبري للقضاء على الارهاب وإيصال رسالة للعالم بأسره مفادها أن اقوي من الارهاب.

أ ش أ

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