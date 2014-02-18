نتنياهو: يجب تشديد الضغوط على إيران بهدف وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يجب تشديد الضغوط الممارسة على إيران فيما يخص مشروعها النووي، مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل.

ونقل راديو (صوت إسرائيل)، عن نتنياهو – في سياق كلمة ألقاها الليلة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية المنعقد في القدس – أن هدف المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران يجب أن يكون منع قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية.

وأضاف أن إيران لم تعط شيئا حتى الآن، ولكنها حصلت على الشرعية في نظر العالم بفضل ابتساماتها.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مجددا ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه لا حجة تمنعهم (الفلسطينيين) من ذلك في الوقت الذي يتوقعون فيه من إسرائيل الاعتراف بدولة الشعب الفلسطيني.

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