أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نتنياهو: يجب تشديد الضغوط على إيران بهدف وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل

Google+ Print
نتنياهو: يجب تشديد الضغوط على إيران بهدف وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل نتنياهو: يجب تشديد الضغوط على إيران بهدف وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يجب تشديد الضغوط الممارسة على إيران فيما يخص مشروعها النووي، مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون وقف أعمال تخصيب اليورانيوم بالكامل.

ونقل راديو (صوت إسرائيل)، عن نتنياهو – في سياق كلمة ألقاها الليلة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية المنعقد في القدس – أن هدف المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران يجب أن يكون منع قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية.

وأضاف أن إيران لم تعط شيئا حتى الآن، ولكنها حصلت على الشرعية في نظر العالم بفضل ابتساماتها.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مجددا ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أنه لا حجة تمنعهم (الفلسطينيين) من ذلك في الوقت الذي يتوقعون فيه من إسرائيل الاعتراف بدولة الشعب الفلسطيني.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا