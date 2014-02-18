وزراء ونواب كتلة الأحرارالتابعة للتيار الصدري يضعون استقالاتهم تحت التصرف

قرر الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري مساء اليوم الاثنين، وضع استقالاتهم تحت تصرف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما ابدوا الاستعداد لتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء التي نجمت عن العمل السياسي.

وذكر بيان للأمانة العامة لكتلة الأحرار صدر مساء اليوم ” الاثنين “، أن الأمانة العامة للكتلة عقدت اجتماعا طارئا لكافة أعضائهـا من الوزراء و النواب وأصحاب الدرجات الخاصة بعد قرار السيد القائد مقتدى الصدر في رفع الدعم والرعاية الأبوية عن الخط السياسي المتمثل في كتلة الأحرار، مشيرة الى أن الحاضرين قرروا بالاجتماع وضع استقالاتهم تحت تصرف الأمانة العامة لكتلة الأحرار ومنها إلى السيد القائد واستعدادهم الأكيد لتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء التي نجمت عن العمل السياسي.

وأضاف البيان، أن المجتمعين اتفقوا على الثبات على نهج الشهيدين الصدرين والتمسك بقيادة السيد مقتدى الصـدر وعدم الحياد عنه، وإنهم لن يخرجوا عن هذا الخط بأي حال من الأحوال .

وأكدت الامانة العامة لكتلة الاحرار في بيانها، على أن الخط السياسي المتمثل في كتلة الأحرار يسعى دائما لنيل رضا ومباركة ورعاية السيد مقتدى الصـدر، مشيرة إلى أنه ماضٍ في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعزيز ثقة الجماهير.

يذكر أن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن مساء اليوم الاثنين، أن الصدر سيوجه كلمة للشعب العراقي صباح يوم غد الثلاثاء، دون الكشف عن فحوى الكلمة.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد اعلن في بيان مفاجئ أول أمس السبت، عن اعتزاله الحياة السياسية كليا واغلاق معظم مكاتب تياره سواء السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، وجاء هذا الاعلان المفاجئ قبل 73 يوما من موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل المقبل .

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