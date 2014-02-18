انتهت - برايتون 1-1 هال سيتي .. نحو مباراة جديدة

شارك أحمد المحمدي جناح هال سيتي بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.

حل هال سيتي ضيفا على برايتون ضمن دور الـ16 من المسابقة في العاشرة إلا ربع مساء.

لم يصل الفريقان إلى المرمى بأي كرة خطيرة خلال النصف الأول من الشوط الأول.

وسجل ليوناردو أولوا هدف التقدم لبرايتون في الدقيقة بعدما اخترق دفاعات النمور وانفرد بالحارس ووضعها في المرمى بهدوء.

أحرز يانيك ساجبو هدف التعادل للنمور في الدقيقة 85 بعد هجمة شارك فيها المحمدي ووصلت للمهاجم الأسمر داخل منطقة الجزاء وتكفل بإنهاءها بنجاح.

وانتهى اللقاء بهدف لمثله ليلجأ الفريقان لمباراة إعادة ستقام على ملعب هال سيتي.