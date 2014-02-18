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دعاية كارمن سليمان لألبومها تستفزّ الجمهور

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دعاية كارمن سليمان لألبومها تستفزّ الجمهور دعاية كارمن سليمان لألبومها تستفزّ الجمهور

قامت مطربة "أراب أيدول" كارمن سليمان بترويج دعاية لأول ألبومات مسيرتها الغنائية، والذي يحمل اسم "أخباري"؛ وذلك على طريقتها الخاصّة، عبر موقع "فيس بوك"، حيث أطلقت مسابقة، وعدت خلالها مَن يفوز بإعطائه الفرصة لحضور حفل توقيع ألبومها، لينال شرف توقيعها شخصياً على "سي دي" تهديه للفائز.
وقد أثار تصرف كارمن هذا ردود فعل مستغربة موقفها، خصوصاً أنها لا تزال في بداية طريقها الفني، وقد اعتمدت طريقة يتّبعها كبار النجوم، برغم أنّ هذا الألبوم الذي وعدت فائزها بأن يحمل توقيعها، ما هو إلا الأول لها، أي إنّ مشوارها لم يبدأ من الأساس حتى تقدم على هذه الخطوة.
وكانت المسابقة التي أطلقتها كارمن عبارة عن اكتشاف أصوات جديدة، حيث يقوم المشترك بتسجيل مقطع بصوته من ألبوم "أخباري" العائد لكارمن، لتختار ثلاثة من الأصوات التي تنال إعجابها لحضور حفل التوقيع.

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سيدتي