بالفيديو .. كيف وصل الصفاقسي لمواجهة الأهلي؟

يحل الصفاقسي بطل الكونفدرالية الإفريقية ضيفا على الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة هذا الخميس.

خاض الصفاقسي مشوارا طويلا قبل التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية في نوفمبر الماضي.

ويسرد FilGoal.com مشوار الفريق التونسي في البطولة الإفريقية قبل أن يواجه الأهلي.

بدأ الصفاقسي مشواره في البطولة الإفريقية لمواجهة جامتيل بطل غامبيا في دور الـ32 وانتصر عليه 7-3 في مجموع المباراتين

وفي دور الـ16 (1) انتصر الفريق التونسي على دايبليز نويرس الكونجولي 4-2 في مجموع اللقاءين.

ومر الصفاقسي بصعوبة في دور الـ16 (2) من عقبة إينوجو رينجرز النيجيري بهدف في الذهاب قبل أن يتعادل معه سلبيا في الإياب.

وتأهل الفريق التونسي لمرحلة المجموعات، واصطدم بشقيقه النجم الساحلي والملعب المالي وسان جورج الإثيوبي.

في المباراة الأولى حقق الصفاقسي فوزا ثمينا على النجم الساحلي بهدف.

وأضاف ثلاث نقاط أخرى حين حقق الفوز على الملعب المالي بهدفين لهدف، ثم انتصر على سان جورج 3-1.

وفي النصف الثاني من مرحلة المجموعات كرر فوزه على سان جورج بهدف، ثم تعادل مع النجم الساحلي بهدف لمثله وتعادل سلبيا مع الملعب المالي.

صعود الصفاقسي لنصف نهائي المسابقة أوقعه مع شقيقه البنزرتي التي تعادل معه سلبيا في الذهاب، قبل أن يهزمه بهدف في الإياب.

أما نهائي البطولة فكان ضد مازيمبي الكونجولي، وتفوق الفريق العربي في تونس بهدفين، ثم خسر 2-1 في الكونجو ليتوج بالبطولة.