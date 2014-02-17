مصطفى بكرى يتهم المستشار هشام جنينة بالترويج للآكاذيب لصالح الاخوان

أنتقد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى جاء فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم المُستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،متهما إياه بالترويج للآكاذيب لهز ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة.

> وعبر اكثر من تغريدة له عبر تويتر كتب بكرى.المستشار حنينه عندما أدرك ان الخناق يضيق عليه ،لم يجد أمامه سوي السعي الي التحريض ضد اجهزة الدولة وضد قضاة مصر ٠ لم نسمع له صوتا ايام مرسي.

> وأضاف ايضا.وجاء الان ليزور الحقائق وينشر الأكاذيب وهدفه في كل ذلك واضح ٠ انه يريد فقدان الفقه بين الشعب ومؤسساته ٠ ولذلك سعي الي عقد المؤتمرات الصحفية ،لنشر حقائقه المغلوطة وكان الأولي لوكان صادقا ان يبلغ اجهزة التحقيق وينتظر ٠ اما ادعاءاته فهي تحريض سافر ضد مؤسسات الدولة لصالح الاخوان،واسيادهم ٠ هذا رجل يفتقد المسؤولية واتمني التحقيق فورا في كل ادعاءاته التي طرحها علي الرأي العام .

> يذكران “جنينة ” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، أنه تم تبليغ رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في هيئة تقارير أن هناك مستشارين تم تعيينهم بعد سن التقاعد حصلوا على مكافآت تصل إلى 100 مليو ن جنيه.

> وأوضح «جنينه»، أنه تم إنفاق 26 مليون جنيه كمكافآت لشركات القطاع العام و12 مليونا و737 ألف جنيه بالجامعات، و24 مليونا لبعض الجهات القضائية، و293 مليونا في جهات مختلفة تخضع لرقابة الجهاز.