“شبكة NBC الأمريكية” : الدستور المصرى الجديد أول دستور يعترف بحقوق المرأة

اعتبرت شبكة”NBC NEWS” الأمريكية، إن وثيقة الدستور الجديدة، من شأنها أن تُحقق مساواة لم يسبق لها مثيل بين الرجل والمرأة.

ورأت الشبكة، إن مشروع الدستور الحالي يضمن تعزيز مكانة، ودور المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والفكرية، بعد إهدار كافة حقوقها، إبّان حكم الطُغاه لمصر، بدءًا من حكم حسني مبارك، وإنتهاء بحكم الإخواني محمد مرسي.

و أكدت عفاف ماري مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على دعمها الاستفتاء، قائلة “أنا بالتأكيد، سأذهب للتصويت بـ (نعم)، خاصة وأنه سيكون أول دستور في تاريخ مصر يعترف بحقوق المرأة”.

وأشادت ماري، بالنصوص الواردة في الدستور الجديد، معتبرة إياها أنها تحمي حقوق المرأة.

ولفتت الشبكة الأمريكية فى هذا الصدد، إلى وجود مادة في مشروع الدستور الجديد، تنص على أن الدولة تضمن حقوق المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري، والعنف في الشوارع، والحماية من التحرش الجنسي في الأماكن العامة، ووسائل المواصلات.