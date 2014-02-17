يا واد يا لعّيب!

يعجبنى جداً يا حمادة لما الواحد يفضل ساكت ساكت ثم فجأة يسكع القلم المظبوط وفى الوقت اللى هوَه!.. ويا سلام على صوت لسعة القلم المظبوط يا حمادة.. مزيكا.. أى والله!.. وهذا قلم من 7 لأنه طبقاً لفيلم «عنتر ولبلب» أمريكا لها فى ذمتنا 7 أقلام.. لكنى أتعجب من عواجيز الفرح بالداخل الذين يحاولون تضئيل شأن اتجاهنا لروسيا وفرحوا جداً بتصريح آن باترسون بأنه «لا انتصارات لروسيا فى مصر»، مع إن الست دى بالذات عايشة من أيام يأجوج ومأجوج والمفروض أنها شاهدت «انتصارات» الروس فى مصر.. طبعاً عواجيز الفرح يظنون أن غاية فائدة روسيا لنا هى اتفاقيات الأسلحة الحديثة والتدريبات العسكرية، وهذه نظرة محدودة جداً، أم أنهم لا يعرفون مين اللى بنى لنا السد العالى؟.. لأ ليس الحج سعيد الحرامى اللى بياخد مقدم الشقة قبل ما يبنى العمارة ثم يبيعها لكذا واحد.. السد العالى يا حمادة كانت فكرته لمهندس يونانى اسمه «داتينيوس» بينما إنشاؤه كان بمعاونة خبراء روس وبتمويل روسى.. وعلى فكرة بنوه على نظافة من غير ما يغشوا فى المونة.. شغل وصاية يعنى..

طب بلاش السد العالى، مين اللى بنى لنا مصانع الحديد والصلب فى حلوان؟.. هتقولى إنك أيضا لا تعلم أنها بنيت بخبرة روسية؟.. ومن الذى أنشأ مصنع الألومنيوم اللي حيلتنا والمصانع الحربية؟.. ألا تعلم أن هذه أيضاً بنيت أيام عبدالناصر بخبرة روسية؟.. ده حتى مد خطوط السكك الحديدية تم بمعاونة الخبراء الروس.. وعلى فكرة، كل تلك المشاريع التنموية وفرت فرص عمل كثيرة جداً ولم تكن فى مقابل أى انبطاح من جانبنا ولا حدث أن انحشرت روسيا فى شؤوننا حشرة الحموات التى دأبت عليها أمريكا أيام مبارك والسادات.. والسؤال الأهم يا حمادة: هل على مدى أربعين عاماً مضت، عمرك سمعت عن بناء مشروع قومى آخر مثل السد العالى؟ أو مصنع للدولة بقوة مصانع حديد حلوان؟.. ده إحنا مازلنا نعيش على هذه الإنجازات حتى الآن وهى التى جعلت مصر قادرة على صلب طولها فى مواجهة التجريف الصناعى والاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ منذ السبعينيات.. حتى مشاريع تصنيع السيارات والصواريخ التى كان قد شرع فيها عبدالناصر بمساعدة الروس أجهضت تماماً بعد وفاته ولم تقم لها قائمة مع سبق الإصرار والترصد!.. بعد فترة كفترة عبدالناصر أقيم فيها السد العالى وكل تلك الصناعات الثقيلة كان من الطبيعى أن تكون لدينا الآن محطات نووية، لكن ما حدث أننا أدرنا ظهرنا للناس الجادة واتجهنا للناس الروشة بتاعة الروك أند رول..

فماذا فعلت معك أمريكا؟.. أمريكا بقى يا حمادة حولتك من راجل شغيل ومنتج إلى كائن استهلاكى مفجوع.. همَك على بطنك وتجرى على الهامبورجر.. وبينما ماليزيا تحولت لقلعة اقتصادية واليابان تحولت لقلعة تكنولوجية إنت قاعد تاكل وتكرَش ثم تشكو من البطالة!.. وبدلاً من أن تبنى مصانع، إذا بك تبنى منتجعات للطبقة المرفهة، وبدلاً من أن تبنى على أرضك الصحراوية لتحل أزمة سكنك أو تستصلحها لتزيد محاصيلك، إذا بك تجرِف أرضك الزراعية لتبنى عليها عشوائياتك!!.. شفت المناخوليا؟!.. لذلك باتجاهنا إلى الشرق يتملك الآن أمريكا شعور الزوجة المنكادة فبدأت تهلفط بتصريحات تقلل من شأن عودة التواصل المصرى الروسى لأنها تعلم أن هذا التواصل يعنى أنها أصبحت طالق بالثلاثة، وإن زعمنا عكس ذلك!.. يبقى كده فاضل كام قلم من السبعة أقلام يا حمادة؟!