أمين شرطة بالسويس: مخطط إسقاط الداخلية سبب تراجعنا عن وقفتنا الإحتجاجية

قال محمد الشحات، أمين الشرطة بائتلاف السويس، إنهم قرروا التراجع عن الوقفة، التى أعلنوا عنها، بعد علمنا بوجود مخطط من بعض مروجى الفتن، و الفوضى، لإستغلال الموقف سياسيًا، ضد النظام الحالى، مؤكدًا لن نسمح بمن يريد إسقاط البلاد .

وكان وزير الداخلية، التقى ظهر اليوم الاثنين، بعدد من ممثلى الاندية الفرعية، وبحضور النادى العام لافراد الشرطة، واستمع إلى مطالبهم، ووعد بتحقيق أغلبها، ودراسة البعض الاخر، وذلك بعد ان قام العديد من أفراد الشرطة بالدعوة لإعتصام عن العمل بدءاً من السبت المقبل، إلا ان أول رد فعل من قبل أفراد القليوبية، بعد الإجتماع، هو عدم تراجعهم عن الإعتصام بدءاً من السبت المقبل.