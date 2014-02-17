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مدير أمن جنوب سيناء: مندوب شركة السياحة غادر أتوبيس طابا قبل الانفجار بلحظات

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مدير أمن جنوب سيناء: مندوب شركة السياحة غادر أتوبيس طابا قبل الانفجار بلحظات مدير أمن جنوب سيناء: مندوب شركة السياحة غادر أتوبيس طابا قبل الانفجار بلحظات

مدير أمن جنوب سيناء

أكد اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، إن فرق البحث الجنائى ما زالت تجمع المعلومات وتتحرى حول واقعة انفجار الأتوبيس السياحى بطابا، مضيفا أن من بين المشتبه بهم والتحقيق معهم بمعرفة الجهات الأمنية مندوب شركة السياحة، المكلفة بنقل السياح للأماكن السياحية.

وقال مدير الأمن، في تصريحات  لـ”فيتو”، إلى أن مندوب الشركة ترك الأتوبيس قبل الانفجار بلحظات قليلة، وأنه جار حاليا الاستماع لأقوال أمين الشرطة المكلف بتأمين الفوج السياحى، حيث يرقد في المستشفى، وانتقل فريق من جهات التحقيق للاستماع إلى أقواله حول ملابسات الواقعة.

وأضاف “أمين” أنه تم التنسيق مع محافظ جنوب سيناء بوضع كاميرات مراقبة في ميدان طابا.

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