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متظاهرون في تايلاند يحاصرون مقر الحكومة مجددًا للمطالبة برحيلها

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حاصر المتظاهرون في تايلاند، الاثنين، مجددًا مقر ، فيما حاصر مزارعو الأرز الغاضبون مبنى رسميا آخر، للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء التايلاندية ينجول شيناوترا.

وقال قائد الحركة الاحتجاجية، سوثيب توجسوبان، أمام المتظاهرين «إن (ينجلوك) ليس لديها أي فرصة للعمل من جديد».

يذكر أن المتظاهرين بدأوا ببناء جدار أسمنتي أمام سياج مقر الحكومة، الذي لم تتمكن رئيسة الحكومة والوزراء من الاجتماع فيه، منذ نحو شهرين.

ويطالب المتظاهرون، الذين انخفض عددهم إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، منذ أكثر من 3 أشهر، بتنحي «ينجلوك» وإنهاء نفوذ شقيقها، ثاكسين شيناوترا رئيس الوزراء السابق، الذي أطاح به انقلاب عسكري، في 2006، ويتهم بأنه يدير دفة الأمور في البلاد من منفاه.

ومنذ ذلك الانقلاب شهدت تايلاند أزمات سياسية متكررة أدت إلى نزول خصوم «ثاكسين» وأنصاره الى الشارع.

ولم تنجح الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت في الثاني من فبراير في إخراج البلاد من المأزق.

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