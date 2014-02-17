هكذا يرد عمرو مصطفى على باسم يوسف

أكّد المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى أنه يعدّ حالياً لبرنامج ساخر، بعنوان "هنحط على البرنامج"؛ الهدف منه الرد على برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف.

وعلى الرغم من أن فكرة البرنامج راودت عمرو تحديداً، بعد هجوم باسم عليه، على مدار حلقتين متتاليتين، إلا أنّ عمرو نفى تماماً نيّته في أن يتضمّن البرنامج أيّ حديث عن باسم، مبرراً ذلك بأنّ باسم أقلّ من أن يُقال اسمه خلال البرنامج، لافتاً إلى أنّ الهدف الأساسي منه هو التوضيح فقط ونشر القيم والأخلاق.

وأوضح عمرو أنّ المفاوضات جارية حالياً مع أكثر من قناة فضائية لاختيار واحدة من بينهما لتكون الإطلالة من خلالها.