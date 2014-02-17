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مصادر سودانية: اتصالات بين نجل القذافي وفصائل دارفور للقتال في صفوف “فلول ليبيا”

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مصادر سودانية: اتصالات بين نجل القذافي وفصائل دارفور للقتال في صفوف “فلول ليبيا” مصادر سودانية: اتصالات بين نجل القذافي وفصائل دارفور للقتال في صفوف “فلول ليبيا”

الساعدي القذافي

كشف مصدر وصف “بالمقرب” من الحركات المتمردة بالسودان-للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الاثنين- عن اتصالات جرت بين الساعدي القذافي- نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي- وفصائل دارفور للاستعانة بهم لاستعادة السيطرة على الأوضاع في ليبيا.

وأكد المصدر- للمركز السوداني-أن لقاء جمع نجل القذافي وممثلين من فصائل دارفور شمال منطقة (حلف) الواقعة على الحدود الليبية التشادية السودانية، لمناقشة كيفية إعادة تجميع صفوف الفلول مرة أخرى، والترتيب وتوفير معسكرات للتدريب والأموال والأسلحة التي ستتلقاها الحركات.

كما كشف المصدر عن خلافات بين فصائل دارفور والجبهة الشعبية-قطاع الشمال- قبيل بدء المفاوضات بين الأخير والحكومة السودانية، حول وضع تحالف الجبهة الثورية ودخول قطاع الشمال في مفاوضات مباشرة بمعزل عنها، على الرغم من أن التحالف ساند قطاع الشمال في معاركه بجنوب كردفان، مشيرا إلى أن فصائل دارفور مارست ضغوطا ووجهت تهديدات لرئيس وفد قطاع الشمال المفاوض ياسر عرمان، للحيلولة دون التفاوض مع السودانية، وهو ما دعاه لتغيير موقف القطاع أثناء المفاوضات.

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