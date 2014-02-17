مجموعة Jasmin Rouge من Tom Ford

يقدم توم فورد ثنائياً جريئاً من الشفاه الحمراء والأظافر : ثنائيان من ألوان القرمز الكلاسيكي أو الكرز الفاخر مستوحاة من الأنوثة الجريئة لعطر برايفت بليند Private Blend الخاص به، Jasmin Rouge. إن مجموعة ألوان Jasmin Rouge لعام 2013 تستحضر النفحات الزهورية المنكهة بالتوابل والزجاجة الحمراء الأيقونية في حين أنها تأسر مزاجها من التألق الممتع.

اختبري قوة القرمز مع أحمر الشفاه Lip Color من توم فورد بلون Rouge Fatal وطلاء الأظافر Nail Lacquer من توم فورد بلون Shameless. انغمسي بلذة الكرز الغني مع أحمر الشفاه Lip Color من توم فورد بلون Vampire Kiss وطلاء الأظافر Nail Lacquer من توم فورد بلون Trophy Wife.

غُلف كل مستحضر من Lip Color و Nail Lacquer في علبة بنية بلون خشب الماهوغاني مع التفصيلات الذهبية التي أصبحت بيانًا يميز توم فورد بيوتي.