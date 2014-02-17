الشاعر جمال بخيت يشيد برفض الرقابه وقف عرض فيلم “لامؤاخذة”

استنكر الشاعر الكبير جمال بخيت محاولات إجبار جهاز الرقابة على وقف عرض فيلم “لامؤاخذة “،مؤكدا إعجابه بالعمل.

> وقال بخيت أن فيلم (لامؤاخذة )، رائع بكل المقاييس ،وأدعو كل من لم يشاهده الى مشاهدته .،

> ووجة الشاعر الكبير التحية لصناع الفيلم ود.أحمد عواض رئيس جهاز المصنفات الفنية الذي أفرج عن الفيلم ،وتصدى لمحاولات وقف عرضة.

> و كانت جبهة الإبداع المصرى قد أصدرت فى وقت سابق بيان أعلنت فيه تضامنه مع عمرو سلامة مخرج فيلم “لامؤاخذة”،وسامح عبد العزيز مخرج فيلم”حلاوة روح”، و رئيس جهاز الرقابة أحمد عواض بعد رفضه منع تلك الأعمال و السماح لها بالخروج للنور ،مع تصنيف فيلم حلاوة روح للكبار فقط.