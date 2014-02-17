استنكر الشاعر الكبير جمال بخيت محاولات إجبار جهاز الرقابة على وقف عرض فيلم “لامؤاخذة “،مؤكدا إعجابه بالعمل.
> وقال بخيت أن فيلم (لامؤاخذة )، رائع بكل المقاييس ،وأدعو كل من لم يشاهده الى مشاهدته .،
> ووجة الشاعر الكبير التحية لصناع الفيلم ود.أحمد عواض رئيس جهاز المصنفات الفنية الذي أفرج عن الفيلم ،وتصدى لمحاولات وقف عرضة.
> و كانت جبهة الإبداع المصرى قد أصدرت فى وقت سابق بيان أعلنت فيه تضامنه مع عمرو سلامة مخرج فيلم “لامؤاخذة”،وسامح عبد العزيز مخرج فيلم”حلاوة روح”، و رئيس جهاز الرقابة أحمد عواض بعد رفضه منع تلك الأعمال و السماح لها بالخروج للنور ،مع تصنيف فيلم حلاوة روح للكبار فقط.
الشاعر جمال بخيت يشيد برفض الرقابه وقف عرض فيلم “لامؤاخذة”
استنكر الشاعر الكبير جمال بخيت محاولات إجبار جهاز الرقابة على وقف عرض فيلم “لامؤاخذة “،مؤكدا إعجابه بالعمل.