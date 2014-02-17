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أفضل لاعبي الدوري السعودي: التتويج باللقب كان السبب

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أفضل لاعبي الدوري السعودي: التتويج باللقب كان السبب أفضل لاعبي الدوري السعودي: التتويج باللقب كان السبب

أبدى البرازيلي إيلتون جوزيه لاعب الفتح سعادته البالغة بالحصول على جائزة الرياضية للتميز الرياضي لأفضل لاعب الموسم الماضي، وأكد أن نجاح فريقه في تحقيق لقب دوري زين السعودي كان سبباً رئيسا في حصوله عليها.

وقال المحترف البرازيلي في تصريحات لجريدة "الاقتصادية" : "قدمنا في الفتح خلال الموسم الماضي موسما استثنائيا نجحنا من خلاله بتحقيق لقب الدوري السعودي، وهو أمر جدير بالاحترام والتقدير، لأن ذلك أمرا صعبا لم تستطع أكبر الأندية الكبيرة من تحقيقه".

وأضاف "التتويج بالقب هو نتاج عمل جماعي في الفتح بدءا من إدارة النادي ومرورا بالجهاز الفني واللاعبين، إضافة إلى الجمهور الذي كان يدعمنا في كل المباريات ووقف معه حتى نجحنا في تحقيق اللقب".

وتوج الفتح بلقب موسم 2012-2013 للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأتم إيلتون "حصولي على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي أمر يسعدني كثيرا، وأعتبره حدثا مهما في مشواري الكروي، لأن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، وحصولي على جائزة الأفضلية يعتبر أمرا مهما ويستحق الوقوف عنده كثيرا".

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فيديو اليوم السابع

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