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المولد يبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع

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المولد يبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع المولد يبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع

قال أسامة المولد قائد فريق اتحاد جده إنه لجأ إلى إجراء عملية جراحية لتنظيف الركبة، كخيار أخير لوقف معاناته من الآلام التي كان يشعر بها.

وأضاف المولد في تصريحات لجريدة "الاقتصادية" : "كنت أتلقى العلاج، وخضعت لتدريبات علاجية وتأهيلية، قبل أن أغادر إلى مارسيليا الفرنسية، ولكن الألم لم يبرحني، كنت أشعر به باستمرار، ما حدا بي للخضوع لعملية جراحية كخيار أخير لوضع حد لما كنت أعانيه، ولا سيما أنني خضعت من قبل لعمليتين جراحيتين".

وكان اللاعب قد خضع يوم الاحد لجراحة في غضروف الركبة على يد الطبيب سالم الزهراني في الرياض، وأنه سيحتاج إلى عشرة أسابيع كاملة للعودة الكاملة إلى الملاعب.

وأردف "العملية تكللت بالنجاح، والتقرير الطبي أكد أنني في حاجة إلى العلاج والراحة، قبل أن أنخرط في تدريبات تأهيلية، وقد تم تحديد عشرة أسابيع أخرى أعود بعدها للملاعب بإذن الله معافى".

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فيديو اليوم السابع

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