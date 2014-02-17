ONA ترصد ..تهالك كوبري محمد نجيب بالمرج ينذر بتكرار كارثة “الشيخ منصور”

9 مولدات كهرباء أسفل الكوبري تنذر بوقوع كارثة إذا تم الإنهيار

رئيس الحي :الكوبري يهدد حياة كثير من المواطنيين وأهالي: النقل الثقيل سيكون أحد أسباب سقوطه

كتب : شمس الدين مرتضى

منذ ما يقرب من أسبوع شهدت مصر كارثة كادت أن تكون حادثة مفجعة بسبب إنهيار كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل التابع لحي المرج مما أدي إلى إغلاق محتطي مترو المرج و المرج الجديدة، بينما تنصل الجميع من المسئولية ولم تخرج علينا المحافظة لتقول من تم محاسبته على حادث كاد يودي بحياة كثيرين .. الأمر الآن أصبح قاب قوسين أو أدنى من تكرار سيناريو مشابه وربما أشد كارثية من سابقه بنفس الحي “المرج” نتيجة تهالك الحالة الخاصة بكوبري محمد نجيب الذي يمر أيضا من فوق شريط المترو ، فضلا عن وجود مولدات كهرباء تصل إلى 9 مولدات يمكن أن تكون قنابل مشتعلة إذا إنهار الكوبري فوقها.

فيما حذر الدكتور عواد أحمد رئيس حي المرج خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للقاهرة الأسبوع الماضي من سقوط كوبري محمد نجيب بالمرج الجديدة و التابع لنفس الحي بسبب مرور سيارات النقل الثقيل و هذا ما يهدد حياة الكثير من المواطنين ، فطالب الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبري محمد نجيب في الحي، خوفا من تعرضه للانهيار.

فتوجهت وكالة “ONA” للأنباء إلى الكوبري ، لرصد ما يحيط به، ومحاولة إكتشاف الأضرار التي ستقع على المنظقة في حالة عدم إستجابة الحكومة في الإسراع إلى ترميمه ، أو محاولة إنقاذ الموقف بطريقة لا تسبب تباعيات كارثية على السكان، والشركات المحيطة، ومولدات الكهرباء .

كوبري محمد نجيب سيقع قريبًا

حيث رصدت الوكالة كوبري محمد نجيب الكائن بمنطقة المرج الجديدة، يبدأ الكوبري من شارع البترول، و يخرج منه فرعين، أحدهم متجه إلى المرج الجديدة، و الأخر متجه إلى المرج القديمة، بالتوازي مع شريط مترو الأنفاق، ويحيط به العديد من المنشآت الحيوية، والسكنية الهامة، كشركة المياه، وشركة الكهرباء، و محطات توليد الكهرباء، و مباني سكنية .

لفت انتباهنا الشروخ وقت وصولنا إلى الكوبري الشروخ والتصدعات الموجودة به ، وعقب معرفة السكان بتوجدنا ، إنهالت علينا الشكاوى من الكوبري ، والتخوفات من وقوعه كمثيله كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل الذي أدى إلى تعطيل الحياة العامة بوقوف المترو والطرق .

كما عبر أحد سكان شارع البترول يدعى محمود عزيز عن تخوفه واستياءه من عدم إلتزام المسئؤلين بمحافظة القاهرة بترميم الكوبري وإهماله ، قائلًا ” في حالة عدم ترميم الجسر سيكون مصيره هو نفس مصير كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل” .

إزدحام مروري من النقل الثقيل فوق الكوبري

يشهد كوبري محمد نجيب عشوائية في الحركة المرورية ، وسط اختفاء لرجال المرور ، وإزدحام مروري في أوقات كثيرة من اليوم، وعلى الرغم من أن أحد أسباب انهيار كوبري الشيخ منصور هو مرور سيارات النقل الثقيل خلاله، إلا و أن تقوم السيارات النقل الثقيل من المرور خلال كوبري محمد نجيب ، و في أوقات الإزدحام و الشلل المروري و التي ترجع أسبابه لأوقات كثيرة الأعطال “التوكتوك” ، تقف أحيانا سيارات النقل الثقيل في ظل عدم قدرته على تحمل الأحمال ، بخلاف سير السيارات في عكس الإتجاه القانوني لها في نفس الوقت التي تسير فيه السيارات في إتجاهها السليم.

فيما أكد أحد أهالي المجاورين للكوبري ” أن الجسر يهتز اثناء مرور السيارات عليه بالحمولات الثقيلة، و هذا خطر جسيم على المنطقة، و الغياب الأمني و رجال المرور في هذه الآونة التي تهدد بسقوط و إنهيار الكوبري كمثيله في عزبة النخل، يعكس الإهمال المتسبب من قبل الجهات الحكومية، و الإستهانة بأرواح المصريين و مصائرهم”



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9 مولدات كهرباء أسفل الكوبري ينذر بحدوث كارثة

رصدنا أثناء جولتنا حول كوبري محمد نجيب، عدد 9 مولدات للكهرباء أسفل الجسر، متواجدين بجانب شركة المياه الكائنة بشارع البترول، و هي المولدات التي تتولي شأن الكهرباء بعدة مناطق، ومنها الألج و أبي زعبل، بخلاف موقف السيارات المتواجد أسفل الكوبري و كل ذلك وسط غياب أمني لحماة تلك المولدات و التي تردد عليها من قبل العديد من الخاجرين عن القانون لإحاق الحرائق بها.

قال أحد ساكني أسفل الكوبري “إن تواجد المولدات أسفل الكوبري كارثة كبرى ، لأنه مهدد بالإنهيار ويجب تفاديها الآن قبل وقوع الفأس في الرأس، و في حالة حدوث إنهيار للجسر سيقع الهلاك على القاهرة أجمعها” ، مضيفا “أنه منذ عدة أيام كان هناك من يريد إحراق مولدين أسفل الكوبري، و لكن لولا تواجدي، و إنقاذ الحرائق من النشوب و التفاقم، لكانت لعنة الكهرباء قد سقطت على العاصمة، و انا لست أعلم إلى من أشتكي و إلى أين أذهب رغم خطورة تواجدي بهذا المكان على أبنائي و أسرتي” .

مرور الكوبري فوق المترو ترعب الأهالي

يمر جسر محمد نجيب فوق شريط مترو الأنفاق، وخاصة من مفترق فرعي الجسر المتجهين إلى المرج الجديدة و المرج القديمة، و هذا ما يجعل تسبب رئيسي للذعر و القلق، لأن تحركات المتر تؤثر أيضا في الجسر و تجعله يهتز، وفي حالة عدم ترميم الجسر، سيكون الهلاك على المدى القريب أو البعيد، و يتبعها عدة أزمات، ألا و هي توقف خط المترو في محتطي المرج القديمة و الجديدة، مثل ما حدث بعد إنهيار جسر الشيخ منصور بعزبة النخل، و من ثم التكدس المروري، و الشلل اللذان سيصيبا المنطقة بأكملها.

منطقة المرج الجديدة تحتوي على مناطق سكنية كثيفة، فهي أيضا مهددة بالإنهيار فور حدوث الكارثة ، و ذلك لمرور الكوبري وسط المناطق السكنية و التي ستحظي بكوارث ناتجة على الأذي الملاحق من تفجيرات ستنشب من مولدات الكهرباء المتواجدى أسفل الكوبري و الأذي الذي سيلحق بشركة المياه المتواجدة أمام الكوبري .

كما قال أحد سكان المنطقة “إحنا عايشين و إيدنا على قلوبنا، الأحمال الزيادة على الجسر بتخلينا مرعوبين بخلاف أكل عيشنا المحتمل أنه يتأذى بسبب الجسر ، فثار الزعر بين سكان المنطقة عقب علمهم لتصريح رئيس حي المرج، و هذا يدعو الحكومة إلى التصرف بهذا الشأن سريعا حتى لا يلاحقنا الأذي” .

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