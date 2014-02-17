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سيدورف عن أتليتكو: لا أحب الفرق التي تعتمد على المرتدات

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سيدورف عن أتليتكو: لا أحب الفرق التي تعتمد على المرتدات سيدورف عن أتليتكو: لا أحب الفرق التي تعتمد على المرتدات

روما، (إفي): قال المدير الفني لإيه سي ميلان الإيطالي، الهولندي كلارنس سيدورف اليوم أنه لا يحب الفرق التي "تتمركز دفاعيا وتعتمد على الهجمات المرتدة"، بل تلك التي تبحث عن تسجيل أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

وشرح اللاعب السابق (37 عاما) في حوار مع الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) فلسفته في اللعب التي تعارض تلك الخاصة بسلفه في تدريب الـ"روسونيري"، ماسيمليانو اليجري.

وقال سيدورف قبل مواجهة أتليتكو مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا "لم أحب أبدا الفرق التي تتمركز في الخلف وتبحث عن اقتناص المرتدات، حتى ولو كان هذا الأسلوب شديد الفاعلية، يمكنك الفوز بهذه الطريقة وأحيانا يتوجب عليك اللعب بها، ولكن حقيقة لا تعجبني الفرق التي تعتمد عليها".

وأشار المدرب، الذي سبق له التتويج بدوري الأبطال أربع مرات مع ثلاثة فرق مختلفة هي أياكس الهولندي وريال مدريد الإسباني وميلان، إلى أن حب الـ"روسونيري"، الذي لعب له في الفترة بين عامي 2002 و2012 ، يسرى داخل دمه.

وأضاف سيدورف "الابداع بالنسبة لي هو اظهار اللاعبين لمهاراتهم الفردية والجماعية أيضا، بايرن ميونخ على سبيل المثال يتمتع بهذه الميزة منذ عدة سنوات، بخلاف تنظيمه الكبير وقوته الهجومية الكبيرة".

وأوضح المدرب أن هدفه وطموحه هو استخدام "المرحلة الانتقالية" التي يمر بها الفريق "لتشكيل مستقبل مبهر وقوام قوي من اللاعبين قادر على المنافسة مجددا".

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فيديو اليوم السابع