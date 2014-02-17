تخصيص معلم بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية من الإنفلونزا بالوادي الجديد

قال محمد الشيمي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد :”إن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد خصصت معلم بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمرض أنفلونزا الطيور أو الخنازير بكل مدرسة على مستوى مراكز المحافظة”.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة التلاميذ بالمدارس من خلال الزائرات الصحيات والمرور الدوري للأطباء على المدارس بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل من المراكز الخمسة للمحافظة.

وأشار الشيمى إلى أنه تم توزيع عدة ملصقات ومنشورات داخل مدرسة تشرح الإجراءات الوقائية ضد مرضى الأنفلونزا سواء الطيور أو الخنازير إضافة إلى تكليف مديري المدارس بمتابعة النظافة الشخصية لكل تلميذ ونظافة دورات المياه داخل كل مدرسة لتقليل فرص انتقال العدوي .