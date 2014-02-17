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شقيق الصحفي “المختفي” رضا هلال: أطالب بنظر قضية شقيقي في محكمة العدل الدولية

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شقيق الصحفي “المختفي” رضا هلال: أطالب بنظر قضية شقيقي في محكمة العدل الدولية شقيق الصحفي “المختفي” رضا هلال: أطالب بنظر قضية شقيقي في محكمة العدل الدولية

 

أكد أسامة هلال شقيق الصحفي المختفي رضا هلال أن التحقيقات في قضية اختفاء شقيقه حفظت 13 مرة.

وأضاف هلال في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الإثنين من برنامج “مانشيت” أن هناك تواطؤ من النيابة العامة والداخلية ،فبعدما قام خبير الأصوات بالتأكد من أن صوت السيدة التي تحدثت لرضا قبل اختفاءه هى زوجة رجل مهم  لم يؤخذ بهذه النتائج.

وأوضح شقيق الصحفى المختفى أنه بعدما قامت زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والتي تدعى “إلهام شرشر” بنفي علاقتها برضا هلال وأنها كانت في أجازة خارج البلاد أثناء واقعة اختفاءه وفي حالة حفظ القضية سيطالب بنظرها في محكمة العدل الدولية.

وأصر هلال أثناء المداخلة الهاتفية على اتهامه للنظام الأسبق في اختفاء شقيقه.

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