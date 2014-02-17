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منظمة المرأة العربية تشارك في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة “58″

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منظمة المرأة العربية تشارك في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة “58″ منظمة المرأة العربية تشارك في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة “58″

منظمة المرأة العربية – ارشيفية

تشارك منظمة المرأة العربية، في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة “58″، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الحكومي الوزراي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الفترة من 23-24 فبراير 2014.

ويهدف الاجتماع التحضيري، إلى وضع رؤية شاملة على المستويين الحكومي والمدني، حول الآفاق الاستراتيجية للمرأة العربية، لما بعد 2015 في إطار الإعداد، لوضع تقرير موحد حول” التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساءوالفتيات في المنطقة العربية”، والذي سيعرض على الدورة “58″، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المقرر عقدها، خلال الفترة من 10-21 مارس 2014، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

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