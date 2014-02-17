«حرحور»: وضعنا 10 محاور لتنمية شمال سيناء خلال السنوات القادمة

كشف محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، عن وضع وثيقة وبرنامج للتنمية بشمال سيناء، خلال العشر سنوات القادمة علي مستوي 10 قطاعات، من بينها التنمية الاقتصادية، الزراعية، العقارية، السياسية، والبنية الأساسية، والصحة والتعليم والإعلام والثقافة.

وأضاف المحافظ، خلال المؤتمر التنسيقي للتجهيز لإعداد البرنامج التنموي، والذي عقد برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مدحت صالح، السكرتير العام المساعد، ومحمد فهمي البيك، رئيس مركز ومدينة العريش، ومديري المديريات المعنية وإدارات الديوان العام، أنه سيتم وضع البرنامج التنموي لشمال سيناء علي أرض الواقع محتويًا التحديات الخاصة ومشاكل الجماهير وفجوات التنمية والأمال والطموحات من خلال تضافر الجهود المحلية العلمية والعملية والخبرات المتراكمة بالمحافظة بكافة مؤسساتها وجامعاتها.

وقال «حرحور»، :”إنه سيتم الانتهاء من الوثيقة نهاية مارس المقبل وسيتم موافاة وزارة التنمية المحلية بها، إذ سيعقد مؤتمر قومي لعرض الوثيقة في النصف الأول من شهر أبريل المقبل”.