القبض على 24 من تنظيم الإخوان بالفيوم

ألقت مباحث الفيوم القبض على 24 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بينهم عامل عثر بحيازته على ملابس لقوات الصاعقة ورجال الشرطة ، وزميله عثر بمنزله على طبنجة مقلوبة وبخاخات تصيب بالشلل المؤقت ومواد لتصنيع عبوات متفجرة .

وكانت الحملة التى أشرف عليها كل من اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ، والعميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، قد شاركت فيها عناصر من القوات المسلحة و مجموعات قتالية من رجال الأمن المركزي ، وضباط إدارة البحث الجنائي متفجرة .

وتمكنت من ضبط 24 من أعضاء الإخوان الصادر بحقهم قرارات ضبط و إحضار في قضايا تعدى على مقرات للشرطة و منشأت حكومية وأعمال بلطجة وحرق ونهب ،وعثر على ملابس عسكرية و شرطية بحيازة أحدهم ويدعى “عبد الرحمن ش. ش” 23 سنة عامل ، كما عثرت القوات بمنزل زميله “وليد م . ق” 35 سنة عامل على 4 بخاخات تصيب بالشلل المفاجئ والمؤقت و 4 قنابل معدة للتصنيع وأدوات للتصنيع.

ومشطت الحملة مدن مراكز سنورس والفيوم ،وداهمت مقابر البارودية و يوسف الصديق.