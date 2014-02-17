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القبض على 24 من تنظيم الإخوان بالفيوم

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القبض على 24 من تنظيم الإخوان بالفيوم القبض على 24 من تنظيم الإخوان بالفيوم

ارشيفية

ألقت مباحث الفيوم القبض على 24 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بينهم عامل عثر بحيازته على ملابس لقوات الصاعقة ورجال الشرطة ، وزميله عثر بمنزله على طبنجة مقلوبة وبخاخات تصيب بالشلل المؤقت ومواد لتصنيع عبوات متفجرة .

وكانت الحملة التى أشرف عليها كل من اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ، والعميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، قد شاركت فيها عناصر من القوات المسلحة و مجموعات قتالية من رجال الأمن المركزي ، وضباط إدارة البحث الجنائي متفجرة .

وتمكنت من ضبط 24 من أعضاء الإخوان الصادر بحقهم قرارات ضبط و إحضار في قضايا تعدى على مقرات للشرطة و منشأت حكومية وأعمال بلطجة وحرق ونهب ،وعثر على ملابس عسكرية و شرطية بحيازة أحدهم ويدعى “عبد الرحمن ش. ش” 23 سنة عامل ، كما عثرت القوات بمنزل زميله “وليد م . ق” 35 سنة عامل على 4 بخاخات تصيب بالشلل المفاجئ والمؤقت و 4 قنابل معدة للتصنيع وأدوات للتصنيع.

ومشطت الحملة مدن مراكز سنورس والفيوم ،وداهمت مقابر البارودية و يوسف الصديق.

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