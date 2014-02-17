أمن الفيوم يضبط 3 من عناصر الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم ، من ضبط 3 من عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بقريه الشواشنة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم ; لمخالفتم قانون التظاهر واتهامهم فى قضية اقتحام وحرق مركز يوسف الصديق ونقطه شرطة الشواشنة .

تلقي اللواء الشافعي حسن ، مدير أمن الفيوم ، إخطارا بالقبض علي أحمد عيد حافظ 44 سنة فني كهرباء ومقيم قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق وأشرف محمد ابراهيم 44 سنة “سائق”.

والمتهمون مطلوب ضبطهما ، وإحضارهما في القضية رقم 273 لسنة 2014 ، والمتهمين فيها بمخالفة قانون التظاهر ، كما تم القبض علي شعبان مرزوق مرسي- 41 سنة- حاصل علي بكالوريوس تجارة ومطلوب ضبطه ، واحضاره في القضية رقم 2382 لسنة 2013 اداري مركز يوسف الصديق ، والمتهم فيها باقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق ونقطة شرطة الشواشنة وتم احالتهم للنيابة التي تولت التحقيق .