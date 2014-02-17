أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمن الفيوم يضبط 3 من عناصر الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر

Google+ Print
أمن الفيوم يضبط 3 من عناصر الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر أمن الفيوم يضبط 3 من عناصر الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر

أرشيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم ، من ضبط 3 من عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بقريه الشواشنة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم ; لمخالفتم قانون التظاهر واتهامهم فى قضية اقتحام وحرق مركز يوسف الصديق ونقطه شرطة الشواشنة .

تلقي اللواء الشافعي حسن ، مدير أمن الفيوم ، إخطارا بالقبض علي أحمد عيد حافظ 44 سنة فني كهرباء ومقيم قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق وأشرف محمد ابراهيم 44 سنة “سائق”.

والمتهمون مطلوب ضبطهما ، وإحضارهما في القضية رقم 273 لسنة 2014 ، والمتهمين فيها بمخالفة قانون التظاهر ، كما تم القبض علي شعبان مرزوق مرسي- 41 سنة- حاصل علي بكالوريوس تجارة ومطلوب ضبطه ، واحضاره في القضية رقم 2382 لسنة 2013 اداري مركز يوسف الصديق ، والمتهم فيها باقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق ونقطة شرطة الشواشنة وتم احالتهم للنيابة التي تولت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا