غداً.. مؤتمر صحفي للتعريف بالمهرجان الدولي الأول لـ”مسرح الطفل” بالمنيا

يعقد بديوان عام محافظة المنيا غداً الثلاثاء مؤتمراً صحفياً للتعريف بالمهرجان الدولي الأول لمسرح الطفل المقرر عقدة بالمحافظة خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس القادم بمشاركة فرق من دول العالم.

وسيشهد اللقاء حضور كل من اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والدكتور عصمت يحى رئيس المهرجان رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة هنا مكرم أمين عام المؤتمر ومحمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمهرجان.

ويهدف اللقاء إلى عرض أسماء الفرق المقرر مشاركته من دول العالم المختلفة وخطة المهرجان الذى تتواكب فعالياته مع الاحتفال بعيد المنيا القومى وتأثير المهرجان على خطة الترويج السياحى لمحافظة المنيا التي تضم ثلث أثار مصر كذلك دور المهرجان فى دعم العمل الثقافى والفنى بالمحافظة .