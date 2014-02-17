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نيمار: أتمنى الفوز على ميسي في نهائي المونديال

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نيمار: أتمنى الفوز على ميسي في نهائي المونديال نيمار: أتمنى الفوز على ميسي في نهائي المونديال

برشلونة، (إفي): قال لاعب برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه يعتقد في هذه المرحلة بأنه سيتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم الصيف المقبل.

وقال نيمار في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "البرازيل لديها فرصة جيدة للوصول للنهائي والتتويج باللقب".

وأضاف اللاعب "أعتقد أن البطولة ستكون شديدة التنافسية"، وذلك بسبب الإعداد الجيد الذي تقوم به كل المنتخبات المشاركة، على حد تعبيره.

وأكمل نيمار "لا يزال هنالك وقتا متبقيا، ولكننا اقتربنا كثيرا، كأس العالم تلوح في الأفق، وفوق كل هذا ستقام البطولة في بلدي، هذا أمر يدعو للفخر".

وأردف اللاعب "أشعر بالكثير من الشغف، أتمنى النجاح في السيطرة عليه، ستكون بطولة كبيرة، وخاصة بالنسبة لنا كما أتمنى".

وعن الأشياء التي تغيرت في الـ"سيليساو" تحت قيادة المدرب لويز فيليبي سكولاري، قال "لا أعرف ما الذي تغير، ولكن أعتقد أن الفريق خلق هويته الخاصة، كنا نحتاج إلى المزيد من الوقت للتدريب والتعرف على أنفسنا بصورة أكبر لكي يصبح اللعب سلسا".

واعتبر نيمار أن "الاتحاد" الذي حدث بين اللاعبين للتتويج بكأس القارات الصيف الماضي كان أمرا "رائعا"، مكملا "هذا الأمر يعد دافع أكبر بالنسبة لنا للتتويج أيضا بالمونديال".

وأشار اللاعب إلى أنه تخيل نهائي مفترض بين البرازيل والأرجنتين يواجه خلاله زميله في البرسا، ليونيل ميسي، ينتهي بتتويج "راقصي السامبا" باللقب

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فيديو اليوم السابع