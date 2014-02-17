خيسوس نافاس: سنضع برشلونة تحت ضغط كبير

لندن، (إفي): أكد الإسباني خيسوس نافاس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيضع مواطنه برشلونة تحت "ضغط كبير" في المباراة التي ستجمع بينهما في ثمن نهائي دوري الأبطال، وسيستغل المشكلات التي يعاني منها النادي الكتالوني في الهجمات المرتدة.

وقال نافاس في تصريحات لموقع ناديه الالكتروني إنه سيتوجب على فريقه محاولة منع برشلونة من "الاستحواذ على الكرة"، مضيفا "لو تمكن البرسا من هذا الأمر، فإنه غالبا ما ينجح في الحاق الضرر بمنافسيه".

وأردف اللاعب "لن نغير طريقة لعبنا لأنها كانت مفيدة بالنسبة لنا هذا الموسم، إنه أسلوب نستمتع بتطبيقه، سيكون الأمر صعبا أمام برشلونة لأنهم أيضا يحاولون الاستحواذ على الكرة طيلة الوقت".

واعتبر نافاس أن مباراة العودة في كامب نو هي التي ستحدد من سيتأهل، مشيرا إلى ضرورة وضع الـ"سيتيزنس" لبرشلونة تحت ضغط طوال لقاء الغد مع "الحفاظ على التركيز واستغلال كل الفرص المتاحة".

وتابع اللاعب "حتى أفضل الفرق في العالم تعاني من نقاط ضعف، برشلونة يعاني من مشكلات في الهجمات المرتدة وحينما يفقدون الكرة وهم في الخطوط الأمامية".

وأكمل نافاس "لقد استعددنا كثيرا لهذه المرحلة وأتمنى أن ننجح في العبور للدور التالي، علينا التحلي بالثقة في أنفسنا".