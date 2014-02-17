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بطرس غالي يدين حادث طابا الإرهابي ويدعو لمساندة دولية لمصر لمكافحة الإرهاب

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بطرس غالي يدين حادث طابا الإرهابي ويدعو لمساندة دولية لمصر لمكافحة الإرهاب بطرس غالي يدين حادث طابا الإرهابي ويدعو لمساندة دولية لمصر لمكافحة الإرهاب

بطرس غالي

أدان الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة تقل سياحا كوريين بطابا.. وقال إن مجريات وشواهد الأحداث الراهنة تؤكد على أن الدولة المصرية تتعرض لعمليات إرهابية ممنهجة تستهدف تقويض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الدكتور بطرس غالي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الإرهاب الذي يضرب مصر الآن، سوف يضر بأمن واستقرار وسلامة هذه المنطقة الحساسة من العالم، وأن انعكاسات ذلك على الأمن والسلم الدوليين، باعتبار أن مصر هي المركز الحيوي والثقل لاستقرار المنطقة.

وقال غالي إنه يجب على الاتحاد الأفريقي أن يعي خطورة هذا الإرهاب الذي يضرب واحدة من أكبر الدول الأفريقية، وأنه يكون مناسبًا وفرصة لكي يصحح الاتحاد الأفريقي موقفه من مصر لينضم إلى كل القوى الدولية المناهضة للإرهاب، سواء في أفريقيا أو العالم

وأشار غالي إلى أنه لا سبيل لمصر إلا أن تواصل مكافحة الإرهاب، وأنه يجب على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة دعم ومساندة مصر في عمليات مكافحة الإرهاب.

كما أكد غالي في ختام تصريحه على وقوف الشعب المصري صفا واحدا لمساندة أجهزة الأمن في مكافحتها للإرهاب الممنهج الذي يضرب مصر وشعبها.

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