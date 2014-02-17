أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

450 عامل هندي لقوا حتفهم فى قطر فى الورش التحضيرية لمونديال 2022

Google+ Print
450 عامل هندي لقوا حتفهم فى قطر فى الورش التحضيرية لمونديال 2022 450 عامل هندي لقوا حتفهم فى قطر فى الورش التحضيرية لمونديال 2022

مونديال 2022 بقطر – ارشيفية

توفى أكثر من 450 عاملًا هنديا، يعملون في ورش تحضير البنى التحتية للمونديال، الذي سينظم بقطر في 2022.

وكشفت عن هذه الأرقام، السفارة الهندية في قطر بطلب من وكالة الأنباء الفرنسية، وكانت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية أوردت، أن 400 نيبالي توفوا في هذه الورش.

وأظهرت الأرقام، التى كشفت عنها سفارة الهند في قطر، أن أكثر من 450 عاملًا هنديا، توفوا في قطر خلال السنتين الماضيتين.

وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022، تعرضت لانتقادات شديدة بسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال.

والأرقام التي كشفت عنها السفارة، بطلب من وكالة الأنباء الفرنسية في إطار القانون الهندي حول الحق بالحصول على المعلومات، توضح بالتفصيل عدد الوفيات في 2012 وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2013.

وتظهر الأرقام، أن 20 عاملًا هنديًا، كمعدل لقوا حتفهم كل شهر، فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة، في شهرأغسطس 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا