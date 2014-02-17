450 عامل هندي لقوا حتفهم فى قطر فى الورش التحضيرية لمونديال 2022

توفى أكثر من 450 عاملًا هنديا، يعملون في ورش تحضير البنى التحتية للمونديال، الذي سينظم بقطر في 2022.

وكشفت عن هذه الأرقام، السفارة الهندية في قطر بطلب من وكالة الأنباء الفرنسية، وكانت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية أوردت، أن 400 نيبالي توفوا في هذه الورش.

وأظهرت الأرقام، التى كشفت عنها سفارة الهند في قطر، أن أكثر من 450 عاملًا هنديا، توفوا في قطر خلال السنتين الماضيتين.

وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022، تعرضت لانتقادات شديدة بسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال.

والأرقام التي كشفت عنها السفارة، بطلب من وكالة الأنباء الفرنسية في إطار القانون الهندي حول الحق بالحصول على المعلومات، توضح بالتفصيل عدد الوفيات في 2012 وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2013.

وتظهر الأرقام، أن 20 عاملًا هنديًا، كمعدل لقوا حتفهم كل شهر، فيما بلغ عدد الوفيات 27 حالة، في شهرأغسطس 2013.