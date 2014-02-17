أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جمارك مطار الكويت تضبط مصرياً بحوزته مواد مخدرة

Google+ Print
جمارك مطار الكويت تضبط مصرياً بحوزته مواد مخدرة جمارك مطار الكويت تضبط مصرياً بحوزته مواد مخدرة

مطار الكويت الدولي

ضبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي ، مواطناً مصرياً قادم إلي الكويت بحوزته مواد مخدرة وكحولية.

أحالت السلطت الكويتية المتهم والمضبوطات علي الفور  المتهم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

يذكر أن جمارك المطار كانت قد اشتبهت بالوافد المصري  يعد ارتباكه لدي مروره علي نقطة تفتيش ، الأمر الذي دعاهم ل تفتيشه والعثور علي  20 حبة مخدرة ، بالإضافة إلي 10 قطع حشيش صغيرة و زجاجة بيرة .

قام علي إثر ذلك رئيس التفتيش ، فالح خلف العنزي بتسجيل المحضر اللازم وإحالة المضبوطات للجهات المتخصصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا