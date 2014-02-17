جمارك مطار الكويت تضبط مصرياً بحوزته مواد مخدرة

ضبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي ، مواطناً مصرياً قادم إلي الكويت بحوزته مواد مخدرة وكحولية.

أحالت السلطت الكويتية المتهم والمضبوطات علي الفور المتهم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

يذكر أن جمارك المطار كانت قد اشتبهت بالوافد المصري يعد ارتباكه لدي مروره علي نقطة تفتيش ، الأمر الذي دعاهم ل تفتيشه والعثور علي 20 حبة مخدرة ، بالإضافة إلي 10 قطع حشيش صغيرة و زجاجة بيرة .

قام علي إثر ذلك رئيس التفتيش ، فالح خلف العنزي بتسجيل المحضر اللازم وإحالة المضبوطات للجهات المتخصصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.