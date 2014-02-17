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ناشئو إنبي يهتفون في المران: ' السوبر يا أهلي '

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ناشئو إنبي يهتفون في المران: ' السوبر يا أهلي ' ناشئو إنبي يهتفون في المران: ' السوبر يا أهلي '

هتف بعض ناشئي إنبي خلال مران الأهلي في استاد بتروسبورت "السوبر يا أهلي" لتشجيع الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة امام الصفاقسي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانا على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس مساء الأثنين قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويستضيف الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره الصفاقسي بطل كأس الكونفدرالية في نهائي كأس السوبر على استاد القاهرة يوم الخميس.

ونقل مراسل FilGoal.com تواجد عدد من أعضاء وناشئي إنبي لمشاهدة مران الفريق الأحمر من الملعب.

وخلال المران قام الناشئون بالهتاف الجماعي "السوبر يا أهلي" لتشجيع لاعبي الفريق الأحمر.

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