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أمن الغردقة يحبط محاولة تهريب أسماك ممنوع صيدها

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أمن الغردقة يحبط محاولة تهريب أسماك ممنوع صيدها أمن الغردقة يحبط محاولة تهريب أسماك ممنوع صيدها

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر ، من إحباط محاولة راكب مصري يستقل اتوبيس السوبر جيت لتهريب كمية كبيرة من خيار البحر الممنوع صيده ، وتداوله وأسماك ملونة للزينة ، كانت مخبأة داخل المكان المخصص للحقائب داخل الإتوبيس.

وتم ايقاف الاتوبيس بكمين الأحياء شمال الغردقة ، وإلغاء سفر الراكب ، والقبض عليه  ، والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعه وتم إبلاغ الدكتور أحمد غلاب ، الباحث البيئي بالمحميات لمعاينة المضبوطات .
> وتبين من التحقيقات ، أن الراكب استقل اتوبيس السوبر جيت المتجهة من الغردقة للإسكندرية ، وبتفتيش الإتوبيس عثر علي 2 جوال معباة بخيار البحر المحظور صيده وتداوله و4 كراتين.

تحتوي الجوالات ، علي عبوات زجاجية مليئة بأسماك الزينة الملونة الممنوع تداولها ، والتي تم صيدها من البحر الأحمر.

انتقل الدكتور أحمد غلاب ، الباحث البيئي بالمحميات ، ومسؤول وحدة المتابعة الساحلية لقسم ثان الغردقة للتعرف علي المضبوطات وتحديد قيمتها البيئية.

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