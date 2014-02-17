أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مطروح تستقبل أول طائرة “شارتر” قادمة من إيطاليا نهاية مارس القادم

Google+ Print
مطروح تستقبل أول طائرة “شارتر” قادمة من إيطاليا نهاية مارس القادم مطروح تستقبل أول طائرة “شارتر” قادمة من إيطاليا نهاية مارس القادم

 

تستقبل محافظة مطروح أول طائرة “شارتر” هذا العام قادمة من إيطاليا بمطار مرسي مطروح الدولي ،وذلك في بداية تدفق لطائرات “الشارتر” علي الساحل الشمالي ومرسي مطروح.

وأكد علاء عبد الشكور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أن يتم حالياً التسويق السياحي لمحافظة مطروح بدولة سويسرا لاستقبال طائرات شارتر خلال الموسم السياحي هذا العام لتكون من دول لإيطاليا وسويسرا بمطاري العلمين ومطروح إذ تبدأ أول رحلات شارتر على مطار مطروح نهاية شهر مارس القادم .

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح على أهمية تشجيع السياحة الخارجية وزيادة رحلات “الشارتر” القادمة للمحافظة من عواصم الدول الأوروبية المختلفة حتى تحتل مكان مميز على الخريطة السياحية المصرية والعالمية .

وأشاد المحافظ بأهمية قرار الايطالية برفع حظر السفر الى الساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح الذى يلعب دوراً كبيراً فى انتعاش السياحة الخارجية للمحافظة التى تتمتع بالتنوع السياحى مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والسياحة العلاجية بواحة سيوة والسياحة الأثرية وسياحة الغطس .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا