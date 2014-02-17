مطروح تستقبل أول طائرة “شارتر” قادمة من إيطاليا نهاية مارس القادم

تستقبل محافظة مطروح أول طائرة “شارتر” هذا العام قادمة من إيطاليا بمطار مرسي مطروح الدولي ،وذلك في بداية تدفق لطائرات “الشارتر” علي الساحل الشمالي ومرسي مطروح.

وأكد علاء عبد الشكور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أن يتم حالياً التسويق السياحي لمحافظة مطروح بدولة سويسرا لاستقبال طائرات شارتر خلال الموسم السياحي هذا العام لتكون من دول لإيطاليا وسويسرا بمطاري العلمين ومطروح إذ تبدأ أول رحلات شارتر على مطار مطروح نهاية شهر مارس القادم .

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح على أهمية تشجيع السياحة الخارجية وزيادة رحلات “الشارتر” القادمة للمحافظة من عواصم الدول الأوروبية المختلفة حتى تحتل مكان مميز على الخريطة السياحية المصرية والعالمية .

وأشاد المحافظ بأهمية قرار الحكومة الايطالية برفع حظر السفر الى الساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح الذى يلعب دوراً كبيراً فى انتعاش السياحة الخارجية للمحافظة التى تتمتع بالتنوع السياحى مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والسياحة العلاجية بواحة سيوة والسياحة الأثرية وسياحة الغطس .