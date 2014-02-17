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إيران: من حقنا التدخل في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما

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إيران: من حقنا التدخل في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما إيران: من حقنا التدخل في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما

إيران _ ارشيفية

أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي اليوم الاثنين 17 فبراير أنه من حق إيران التدخل في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما، وذلك بعد تكرر هجمات استهدفت جنودا إيرانيين على الحدود.

وأفاد وزير الداخلية الإيراني في تصريح لقناة العالم الإيرانية أن “الوضع الأمني مستتب تماما على الجانب الإيراني من الحدود، ولكن لا تستطيع باكستان وأفغانستان توفير الأمن اللازم على جانبهما من الحدود، ما يسمح للمهربين باستغلال هذا الفراغ الأمني”.

وأضاف عبد الرضا رحماني فضلي أن إيران طلبت من باكستان وأفغانستان التصدي لمثل هذه الحالات أو السماح لإيران بالدخول إلى عمق حدودهما من أجل توفير أمن الحدود المشتركة. ويأتي موقف وزير الداخلية الإيراني بعد عملية اختطاف 5 جنود إيرانيين في منطقة سيستان بلوشستان الحدودية من طرف جماعة تسمي نفسها “جيش العدل”.

 

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