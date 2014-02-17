رابطة ضحايا الإختطاف تؤكد ضم ملف خطف الفتيات المسيحيات ضمن لجنة تقصي الحقائق

أكد إبرام لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري، أنه شارك والمحامي مينا مجدي المسشار القانوني للرابطة، اليوم الاثنين، بجلسة لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشورى، والتى شُكلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لنسة 2013.، هذا وترأس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، وفاطمة خفاجي مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمراة، والناشط السياسي جورج إسحاق وعدد من الحقوقيين والنشطاء.

وأشار إبرآم لويس، أن إجتماع اليوم كان بهدف الإستماع لشكاوي عدد من الجمعيات الحقوقية الخاصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينهم “رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري” وتم طرح قضية المختطفات إثناء الاجتماع، ومن ثم أكد د.فؤاد عبدالمنعم رئيس اللجنة عن ضم ملف خطف الفتيات المسيحيات ضمن الإنتهاكات التى سوف تقوم برصدها لجنة تقصى الحقائق الأيام القادمة.

وأضاف، أنه تم تسليم مذكرتين إلي رئيس اللجنة، شملت عدد من حالات القبطيات المختفيات بها حالات تعرضت لإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. مشيراً؛ أن الأيام القادمة ستشمل عدة لقاءات مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق.

وتابع، قائلًا “هناك جلسات أخري تنظمها الرابطة مع بعض المنظمات الحقوقية المصرية، وسوف يتم عرض عدد من الملفات حول القضية القبطية بشكل عام منها ملف الكنائس، التى تعرضت لإعتداءات، وحرق خلال أحداث فض اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس الماضي، وغيرها من ملف الكنائس المغلقة.