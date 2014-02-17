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" الصيادلة": عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية الجديد يهدر ملايين الجنيهات

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" الصيادلة": عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية الجديد يهدر ملايين الجنيهات " الصيادلة": عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية الجديد يهدر ملايين الجنيهات

أكد الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، أن عدم تنفيذ قرار 499 والخاص بتسعير الأدوية أهدر ملايين الجنيهات من اقتصاديات الصيدليات، التى تواجه شبح الانهيار.

وأضاف أمين صندوق فى تصريحات صحفية، اليوم، أن وزارة الصحة لا تقوم بتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية الصادرة ولا تتحمل مسئولياتها.

وأشار إلى أن الصيدلى هو الخبير الوحيد بالدواء، إلا أن وزارة الصحة ترى أنه آخر من يتكلم عن الدواء، لافتًا إلى أن مطلب الصيادلة يتمثل فى إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن وضع سياسات عادلة للدواء، وتختص بكل ما يتعلق بمهنة الصيدلة والدواء من تسجيل وتسعير.
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