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الدماطى: دفاع مرسى قرر استكمال العمل.. والانسحاب كان لجلسة واحدة

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الدماطى: دفاع مرسى قرر استكمال العمل.. والانسحاب كان لجلسة واحدة الدماطى: دفاع مرسى قرر استكمال العمل.. والانسحاب كان لجلسة واحدة

قال محمد الدماطى، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى استقرت فى رأيها على استكمال هيئة الدفاع فى عملها، وحضور الجلسات فى جميع القضايا المتهم فيها الرئيس محمد مرسى بما فيها قضية التخابر، والتى سبق وانسحبت منها هيئة الدفاع، نظرًا لاعتراضها على وضع الرئيس السابق داخل القفص الزجاجى، وهو ما يمثل حاجزًا ومانعًا قويًا للصوت.

وأضاف "الدماطى"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع استقرت فى رأيها بنسبة 70% على هذه النتيجة، بعد حدوث انقسام فى الرأى حول مدى الاستمرار فى القضايا الخاصة بالدكتور مرسى، وجاء ذلك بعد انتهاء اجتماع فريق الدفاع اليوم.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستحضر الجلسة القادمة مع الدكتور محمد مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون، والتى تحدد لها جلسة السبت القادم.

وأوضح أن الهيئة سجلت اعتراضها على وضع الدكتور محمد مرسى داخل القفص الزجاجى، وقامت بالانسحاب من القضية لجلسة واحدة، ولكنها ستقوم بمباشرة عملها فى الجلسات المقبلة.

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مصر 365