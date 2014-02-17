"المقاولون العرب" تصرف 168 مليون جنيه مكافآت للعاملين

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم صرف 4 شهور مكافأة لمختلف العاملين بالشركة من قيمة الأرباح وعددهم 80 ألف عامل بقيمة 168 مليون جنيه، بحد أدنى 2000 جنيه للعامل الصغير وحد أقصى 3000 جنيه بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة عن ثلاثة آلاف جنيه للعامل مهما كان منصبة.

وأضاف "صلاح" لـ"اليوم السابع" أن أرباح الشركة فى العام الماضى فى عهد حكم الإخوان كانت متدنية للغاية، حيث وصلت لـ300 مليون جنيه فقط، فى حين أنه تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه مكافأة للعمال، لافتا إلى أن مكافأة العمال تخطت نصف الأرباح.

وأشار رئيس الشركة إلى أن العمال الذين صرفوا مكافأت عادوا للعمل مرة أخرى، وأن هناك بعض العناصر ما زالت تحرض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل، واستغلال ذلك سياسيا، وأن ذلك يتعارض مع القانون، مؤكدا أنه فى حال استمرار قيام هذه العناصر بالتحريض حتى بعد صرف المكافأة سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.

وأكد أنه لأول مرة فى تاريخ الشركة يتم وضع الحد الأدنى للمكافأة 2000 جنيه، وهذا يعد انتصار للعامل الصغير داخل الشركة، لافتا إلى أن الشركة تدفع رواتب شهرية 300 مليون جنيه للعمال، بجانب توفير 300 مليون جنيه أخرى للمواد الخام.

واستطرد رئيس الشركة أن العمال سيعودون للعمل مرة أخرى اعتبارا من الغد، وأنه تم الحصول على موافقة استثنائية من قبل وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، لصرف المكافأت قبل انعقاد الجمعية العمومية بأيام.

وكان عمال المصانع والورش المركزية التابعة لشركة "المقاولون العرب"، قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بفرعى الشركة فى شبرا والمعصرة، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بما يعادل 12 شهرا، وليس 4 شهور كما وافقت عليه إدارة الشركة.