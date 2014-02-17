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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئيا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة شمالا وشرقا ويحتمل سقوط بعض الامطار نهارا على بعض تلك المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة  والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع وجود السحب وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل بعض الضباب.


>   الرياح شمالية غربية  / 14 - 36 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 50 كم/ ساعة على البحر أحيانا.. والبحر مضطرب بارتفاع 2 الى 4 اقدام قرب الساحل ومن 6 الى 8 اقدام بالعمق.


>   وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..


> درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا       الدنيا.
> أبوظبي                     23     15               80           25 .
> دبي                         25     16               80           30 .
> الشارقة                    25      13               85           30 .
> عجمان                    25       14               80           30 .
> أم القيوين                 24      15               80           30.
> رأس الخيمة              24      13               75           25 .
> الفجيرة                    26     16               70           30 .
> العين                      25     14               75           30  .
> ليوا                       24     12               85            25 .
> الرويس                  23     16               80            35 .
> السلع                    23      16              80             30 .
> دلما                      24      17              80            35 .
> طنب الكبرى            24      18              80             40 .
> طنب الصغرى          24      18              80             40 .
> أبو موسى               24      17              80             35.
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