الكويتي جورج بوش المطيري يثير عاصفة تساؤلات

أثار اسم مواطن كويتي يدعى جورج بوش المطيري، تساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين أن الأمر يتعلق بشاب عشريني سمّاه والده نايف المطيري على اسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

> قام أبواه بهذا الإجراء للتعبير عن شكرهما وإمتنانهما لمجهود الولايات المتحدة في حرب الكويت مع العراق.

وتعليقا على الموضوع، عاد نايف المطيري، والد جورج بوش المطيري الابن، في حديثه لنشرة الرابعة على قناة العربية، بذاكرته إلى تلك الأيام، قائلا إنه “كان وقتها في الأسر ونذر على نفسه تسمية أي مولود ذكر له باسم جورج بوش، وتسمية أي مولودة انثى باسم مارغريت تاتشر”.

وقال نايف الوالد: “كانت زوجتي حاملا ، وولدت ذكرا فسمّيته جورج بوش، وهذا أقل شيء أقدمه له شكرا على جهده لتحرير الكويت وإنقاذنا من الأسر”.

وبالنسبة للوالد نايف المطيري، ردا على سؤال يخص بعض الانطباعات السلبية من تسمية مواطن عربي باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، فإنه “كان أولى بمن لا يحب بوش أن يقوم هو بتحرير الكويت، ويغنينا عن اللجوء لخدمات الرئيس جورج بوش وقتها”.

وأضاف ، “بالعكس هناك مواقف طريفة وقعت له ولنا بسبب اسمه هذا، فمرة كنت في أميركا وحدث أن سقت السيارة بسرعة مرتفعة عن الحد المسموح، فأوقفني الشرطي، وكان جورج ابني معي في السيارة وراح يبتسم في وجه الشرطي بسبب المخالفة”.

> ويواصل الوالد نايف المطيري حديثه قائلا “عندما علم الشرطي بأن اسم ابني جورج بوش أخبرني بأنه لا يستطيع مخالفة صاحب سيارة يركب فيها رئيس أميركا”.

ووقعت حادثة طريفة أخرى يرويها الأب نايف المطيري، قائلا إن “الكثيريتفاجأ من اسم ابنه في الكويت، فمرة ذهب مع والدته لشراء شريحة، وعندما أخبرته باسم جورج بوش لم يصدق في البداية، لكنه ضحك في النهاية وعجل بتسوية المعاملة”.

> ويبدو أن ظاهرة “بوش” الأب تجاوزت الأسماء إلى قصائد أعضاء في مجلس الأمة بعد حرب الخليج، وأظهر فيديو منشور على الإنترنت، أحد النواب وهو يلقي قصيدة مدح بحضور الرئيس الأميركي الأب جورج بوش، الذي كان يضحك، متفاعلا مع قصيدة النائب الكويتي.

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