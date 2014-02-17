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النازحون السوريون إلى لبنان يتجاوز عددهم 927 ألفا .. وموجة لجوء جديد من القلمون

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النازحون السوريون إلى لبنان يتجاوز عددهم 927 ألفا .. وموجة لجوء جديد من القلمون النازحون السوريون إلى لبنان يتجاوز عددهم 927 ألفا .. وموجة لجوء جديد من القلمون

مخيمات اللاجئين السوريين

ارتفع عدد اللاجئين السوريين في لبنان الى 927 الفا و638 لاجئا بينهم 879 ألفا و907 نازحا مسجلا لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما لايزال 47 الفا و731 نازحا ينتظرون التسجيل.
> وذكرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي اليوم ان اللاجئين السوريين يتوزعون على مختلف المناطق اللبنانية.

وأشارت الى انه تم خلال الاسبوع الماضي تسجيل أكثر من 12 ألفا و500 نازح جديد من مدن السحل والجريجير وفليطة ويبرود الواقعة في منطقة القلمون حيث أفادت التقارير عن تصاعد العمليات العسكرية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وأكدت أن المنظمات الإنسانية الشريكة تعمل على الأرض منذ يوم الثلاثاء الماضي من أجل دعم السلطات البلدية اللبنانية في عملية توفير المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأخرى.
> وأوضح أنها قامت مع شركائها بعمليات تقييم مع النازحين في العديد من المناطق في شمال البلاد استهدفت مختلف الفئات العمرية فضلا عن الأقليات من أجل تحديد أفضل للاحتياجات وتأمين المعلومات اللازمة من أجل تصميم برامج التدخل المناسبة.

وقد شملت الاحتياجات التي تم تحديدها قدرة حصول النازحين على التعليم والأنشطة الترفيهية للأطفال والدعم النفسي والاجتماعي فضلا عن فرص كسب العيش فضلا عن إبلاغ النازحين بشأن الخدمات المتوفرة والثغرات التي تم إدراجها في الاستجابة المستقبلية.

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