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يوفينتوس يبحث التعاقد مع باتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد

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يوفينتوس يبحث التعاقد مع باتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد يوفينتوس يبحث التعاقد مع باتريس ايفرا مدافع مانشستر يونايتد

يوفنتوس

بدأ نادى يوفينتوس متصدر الدورى الايطالى يتقصى الامور بشأن امكانية ضم باتريس ايفرا المدافع الايسر لنادى مانشستر يونايتد الذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى.

وكان نادى انتر ميلان قد اعرب عن اهتمامه بضم النجم الدولى الفرنسى فى الاسبوع الماضى غير ان اليوفى يبدو واثقا من انه يمكنه اقناع اللاعب 32 عاما بالانتقال الى صفوفه.

وذكر موقع توتوسبورت ان السيدة العجوز سأل عن ايفرا فى لقاءات مع نادى مانشستر بشأن ضم البرتغالى نانى الذى يحظى بمعجبين كثيرين فى النادى الايطالى.
> يذكر ان وكيل اعمال اللاعبين واحد وتم ابلاغ اليوفى بان اللاعب الفرنسى يبحث عن خوض تحدى جديد فى الصيف المقبل بعد انتهاء عقده الحالى.

تجدر الاشارة إلى أن ايفرا مازال عنصرا اساسيا فى صفوف الشياطين الحمر وشارك فى 25 مباراة فى الدورى هذا الموسم ضمن صفوف ناديه الذى يعانى من صعوبات على المستوى المحلى على العكس من المستوى الاوروبى حيث نجح فى الصعود لدور الستة عشر لدورى الابطال متصدرا مجموعته.

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