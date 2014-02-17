“الرباط”: نسبة الإضراب الجزئي للأطباء 13 % من المستشفيات

قالت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحه والسكان :”إنه تم الكشف على 132 ألف و533 مريض من المترددين على المستشفيات خلال اليوم”، مؤكدةً استمرار تقديم الخدمه الطبية لجميع المرضى بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات على مستوى الجمهورية على الرغم من الإضراب الجزئي الذى قام به عدد من الأطباء اليوم.

وأشارت الربَّاط إلى أن تقارير المتابعه النهائيه التى تمت من خلال غرفة الأزمات بالوزارة،لافتةً إلى أن نسبة الإضراب الجزئي بلغت 13 % ، إذ أن 449 مستشفى على مستوى الجمهورية من إجمالي 514 لم تشارك فى الإضراب الجزئي اليوم ، فيما شارك 65 مستشفى فقط بالعيادات الخارجية.

وذكرت وزيرة الصحة أن 7 محافظات على مستوى الجمهورية قاطعوا الإضراب الجزئي اليوم وهم البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والفيوم والوادي الجديد والدقهلية والقليوبية ، إضافة إلى جميع المستشفيات التابعه للمؤسسة العلاجية والأمانة العامة للصحة النفسية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان :”إن غرفة العمليات بالوزارة المنعقده على مدار الساعه اليوم، لم تتلقى أى شكوى خلال فترة الإضراب الجزئي التى تمت اليوم على الرقم المجاني ١٣٧، تفيد بعدم تقديم الخدمه الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية”.

وجددت وزيرة الصحة والسكان الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي الذين استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين خلال هذا اليوم ورفضوا التجاوب مع دعاوى التحريض على الإضراب إعلاءاً لمصلحة الوطن والمواطنين وتقديراً للظرف الوطني الذي تمر به البلاد.